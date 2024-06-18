Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Akraba Düğünlerinin Yıldızı Olmanızı Sağlayacak Elbiseler

etiket Akraba Düğünlerinin Yıldızı Olmanızı Sağlayacak Elbiseler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 09:52

Akraba düğünlerinde göz kamaştırmak isteyenler için, özenle seçtiğimiz, şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkaracak elbiseleri bir araya getirdik. Bu özel günlerde, göz alıcı bir görünüm elde etmek ve tüm dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız, sizin için hazırladığımız bu elbise koleksiyonuna mutlaka göz atmalısınız.

Bu içerik 18.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mango Yapay elmaslarla süslenmiş yakalı drapeli elbise.

Mango Yapay elmaslarla süslenmiş yakalı drapeli elbise.

Bu elbise, dökümlü bir kumaşa sahip ve üzerinde taş detayları bulunuyor. Kolsuz bir tasarımı olan bu elbise, ince askılarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, içerisinde bir astar bulunuyor. Bu özellikleriyle, akraba düğünlerinde giyilebilecek mükemmel bir seçenek olabilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Elbise

Mango Elbise

Mango'nun zarif dekolteli elbisesi ve canlı yeşil tonuyla, düğünlerde tüm dikkatler üzerinizde olacak. İster bir yaz düğününe katılın, ister kışın kapalı bir mekanda düğün kutlaması yapın, bu elbise her ortamda göz alıcı olacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Elbise

İpekyol Elbise

Bu yazın düğünlerinde göz kamaştıracak bir elbise arıyorsanız, İpekyol'un uçuş uçuş modeli ve rengarenk tasarımıyla öne çıkan elbisesi tam size göre. Bu elbise, zarif tasarımı ve canlı renkleriyle hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Ürün çok çok kaliteli kumaşı muazzam. Üst kısmı kaymıyor ve özel kopçalı korse gibi bir şeyi var. Göğüs kısmınız büyük ise ölçüye dikkat ediniz.

Hepsiburada

Ded Collection Kolsuz Önü Şeritli Uzun Yırtmaçlı Ottoman Kumaş Kadın Elbise

Ded Collection Kolsuz Önü Şeritli Uzun Yırtmaçlı Ottoman Kumaş Kadın Elbise

Ded Collection tarafından tasarlanan Kolsuz, Önü Şeritli, Uzun Yırtmaçlı Ottoman Kumaş Kadın Elbise, zarif tasarımı ve vücut hatlarını belirginleştiren kesimi ile dolabınızın favorisi olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Holly Lolly Askılı Gloplu Uzun bridged elbise Kırmızı

Holly Lolly Askılı Gloplu Uzun bridged elbise Kırmızı

Holly Lolly markasının Askılı Gloplu Uzun Bridged modeli, kırmızı renkte bir elbise olarak karşımıza çıkıyor. Bu elbisenin üst kısmı, göğüs bölgesini toparlayarak kadınların vücut hatlarını zarif bir şekilde vurguluyor. Bel kısmından itibaren ise salaş bir tasarıma sahip olan bu elbise, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koton Uzun Tül Elbise Fırfırlı Askılı

Koton Uzun Tül Elbise Fırfırlı Askılı

Koton markasının uzun, tül ve fırfırlı askılı elbisesi, ideal bir yazlık seçimdir. Bu elbiseyi, hasır halka küpeler ve çantalarla birleştirerek, kendinize özgü bir stil oluşturabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Banko bir parça çok şık esnek kumaş.

Hepsiburada

Mango Elbise

Mango Elbise

Bu yazın düğün sezonunda ışıldamak istiyorsanız, detaylarıyla dikkat çeken bu gül desenli, askılı midi boy elbise tam size göre. Sıradanlıktan uzak, zarif tasarımı ve canlı renkleri ile göz alıcı bir görünüm sunan bu elbise, herkesin üzerinizdeki ışıltıyı fark etmesini sağlayacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Elbise

Mango Elbise

Bu Mango marka elbise, ışıltılı payetli tasarımı sayesinde sizi hem zarif hem de çarpıcı bir şekilde ön plana çıkarır. Bu elbiseyi giydiğinizde, vücut hatlarınızı vurgulayacak ve bir yıldız kadar parıldayacaksınız.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Suud Collection Siyah Abel Tek Omuzlu Keten Elbise

Suud Collection Siyah Abel Tek Omuzlu Keten Elbise

Abel Tek Omuzlu Elbise, hafiflik ve konforu keten kumaşının eşsiz dokusuyla birleştiriyor. Bu özel elbisenin en belirgin özelliği ise omuz kısmında yer alan ayarlanabilir gold toka. Bu toka, elbisenin genel görünümüne zarif bir dokunuş ekleyerek, sade ve doğal tasarımını sofistike bir hale getiriyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Elbise üzerimde çok güzel duruyor. Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim.

Hepsiburada

Alexander Gardi V Yaka Kalem Elbise

Alexander Gardi V Yaka Kalem Elbise

Alexander Gardi'nin V Yaka Kalem Elbisesi, düğünlerde sade ve şık bir görünüm arayanların ilk tercihi olacak. Siyah rengi sayesinde kombinlemek oldukça kolay olacaktır. Bu elbise, zarif ve sofistike bir görünüm sağlarken, aynı zamanda rahatlığı ve hareket özgürlüğünü de garanti eder. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise Bayan Elbise

Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise Bayan Elbise

Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise  zarif tasarımı ve canlı rengiyle gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Bu elbise, bisiklet yakası ve cep detaylarıyla dikkat çekerken, pileli midi boyuyla da şıklığınızı tamamlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Fiyatına göre modeli ve kalıbı ve kumaşı bence şahane. Tereddüt etmeden herkesin dolabımda olması için alınması gereken bir elbise.

Hepsiburada

Mango Yan yırtmaçlı asimetrik elbise

Mango Yan yırtmaçlı asimetrik elbise

Mango'nun yan yırtmaçlı ve asimetrik kesimli elbisesi, büyüleyici mavi tonuyla bu yazın düğünlerinde adeta göz kamaştıracak. Bu özgün tasarım, farklı kesim modeliyle dikkat çekiyor ve size benzersiz bir şıklık kazandıracaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın