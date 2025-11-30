Sevgili Aslan, bu ay senin için biraz zorlu geçebilir. Güneş, Satürn ile kare açıya oluşturuyor. Bu etkileşim, senin üzerinde bir miktar stres yaratabilir. İş hayatında daha fazla sorumluluk alabilirsin ve bu durum, iş temponun artmasına neden olabilir. Bu yoğun tempoda kalp ve dolaşım sisteminin sağlığını korumak, hayati önem taşıyor. Bu yüzden, hafif kardiyo egzersizlerine ve nefes çalışmalarına yer vermek ise enerjini dengede tutmanı sağlayacaktır.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Dolunay'ın etkisiyle zihinsel ve duygusal yoğunluğun arttığını hissedebilirsin. Bu dönemde, uyku düzenin ve beslenme alışkanlıkların konusunda daha dikkatli olman gerekiyor. Yeterli ve kaliteli bir uyku, zihinsel ve duygusal yoğunluğu dengelemene yardımcı olacak. Aynı zamanda, sağlıklı ve dengeli beslenme, enerjini yüksek tutarak bu yoğun dönemi daha kolay geçirmeni sağlayacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…