Sevgili Aslan, bu ayın ilk günlerinde Mars ve Neptün arasındaki kare açı, iş hayatında belirli yanılsamalar ve yanlış anlaşılmalara işaret ediyor. İşte bu dönemde, stratejik planlama ve detaylara odaklanmanın önemini kesinlikle göz ardı etmemelisin. Projelerinde başarıyı elde etmek için sabırlı ve disiplinli bir tutum sergilemek, bu ayın anahtarı olacak. Bu tutum sayesinde karşına çıkabilecek engelleri aşmakta zorlanmayacak, işlerini daha düzenli ve hedefe yönelik bir şekilde ilerletebileceksin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Mars'ın Oğlak burcuna geçişi enerjini disiplinli ve hedef odaklı bir şekilde artırıyor. Bu enerjiyle kariyerinde hızlı ve kararlı adımlar atabilir, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun projeleri hayata geçirebilirsin. Kalıpları yıkmaya hazırsın ve standardın dışına çıkmak için sabırsızlanıyor olabilirsin. Ancak dikkatli ol, başarı için konfor alanından hızla çıkmamak, bu ayın başarısını elde etmek için önemli bir strateji olabilir. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…