Sevgili Aslan, bugün Güneş ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, aşk hayatında ciddi ve kalıcı bir ilişkiye yönelmeni sağlayabilir. Yani, anlık hevesler ve yüzeysel ilişkiler geride kalıyor olabilir. Bekarlık hayatına veda etme zamanı belki de şimdi! Hayatını biriyle paylaşma fikri bugünlerde sana oldukça cazip gelebilir.

Evinin anahtarını paylaşmak, en derin sırlarını bir başkasına açmak, hatta belki de hayatının en güzel anlarını birlikte yaşamak isteyeceğin bir kişi, belki de bugün ansın hayatına girebilir. Bu belki de kısa sürede aşka dönüşen bir tesadüf olabilir... Kim bilir? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…