Sevgili Akrep, bugün Mars ve Plüton'un karşıt açıları, hayatının birçok alanında derinlemesine etkiler yaratıyor. Bu etkiler, zihinsel dünyanın kapılarını sonuna kadar açıyor ve belki de bir süredir kafa yorduğun, içinden çıkamadığın konuları netleştirmene yardımcı oluyor.

Bugün, iletişim şeklin, karar verme süreçlerin ve düşünce kalıplarında ciddi bir dönüşüm yaşayabilirsin. İş hayatında belki de uzun süredir sessiz kaldığın, içten içe biriktirdiğin bir konu hakkında artık konuşmak isteyebilirsin. Bu farkındalık, seni daha güçlü kılabilir ve hayatında yeni bir düzen kurmana vesile olabilir.

Kariyerinizle ilgili önemli bir konuşma veya kararın gündeme gelebileceği bu dönemde, gücünü kelimelerinle doğru bir şekilde kullanmak, senin en büyük silahın olabilir. Plüton'un kararlı ve net enerjisi ile bugün, herkese gerçek bir lider olduğunu göstermenin tam zamanı. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…