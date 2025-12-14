onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Annesini Kasten Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'ı Savunan Hilal Cebeci'nin Güllü Hakkındaki Sözleri Tepki Çekti

Annesini Kasten Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'ı Savunan Hilal Cebeci'nin Güllü Hakkındaki Sözleri Tepki Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.12.2025 - 17:23

Güllü hayatını kaybettiğinden beri baş şüphelilerden biri olarak görülen kızı Tuğyan Ülkem Güler, annesini kasten öldürme suçuyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Cinayet soruşturması her geçen gün daha da derinleşirken Hilal Cebeci'den yaşanan trajik ve acı olaya dair oldukça çirkin bir yorum geldi. 

Cebeci'nin yorumu sosyal medyada tepki çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün cinayet büroya taşınan soruşturmasında korkunç detaylar ortaya çıkmıştı.

26 Eylül'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün cinayet büroya taşınan soruşturmasında korkunç detaylar ortaya çıkmıştı.

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kalmış, başlarda bir kaza olduğu düşünülen olay, zaman içerisinde  şüpheli hale geldiğinden cinayet büroya taşınmıştı. Baş şüpheliler arasında da ne yazık ki kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve o gece orada bulunan arkadaşı Nur Sultan Ulu bulunuyordu. 

Nur Sultan Ulu, geçtiğimiz günlerde verdiği savcılık ifadesinde Güllü’nün, kızı tarafından yüzü cama dönükken kasten itildiğini ve öldürüldüğünü şu sözlerle itiraf etmişti: “Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağı koştuk.'

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Güler, annesini kasten öldürme suçuyla ters kelepçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesindeyse, arkadaşı Sultan'ın suçlamalarının hiçbirini kabul etmediğini, hiçbir şeyden korkusu olmadığını ve annesini öldürmediğini dile getirerek masum olduğunu iddia etti.

Cinayet davasıyla ilgili her gün tüyler ürperten yeni gelişmeler ortaya çıkarken, birçok ünlü isim de konuyla ilgili yorumda bulundu.

Cinayet davasıyla ilgili her gün tüyler ürperten yeni gelişmeler ortaya çıkarken, birçok ünlü isim de konuyla ilgili yorumda bulundu.

Bunlardan biri de Hilal Cebeci oldu. Bir dönem çok popüler olan şarkıcı ve oyuncu Hilal Cebeci, son zamanlarda evinden paylaştığı videoları ve son haliyle gündeme oturuyordu. 

Bu sefer Güllü hakkındaki çıkışıyla dikkat çekti. 

Hayatını kaybeden sanatçı Güllü hakkında konuşan Hilal Cebeci, annesini kasten öldürmekle suçlanan Tuğyan'ı savundu.

'Ya bana ne arkadaşlar sürekli yazıyorsunuz. Koruduğun Tuğyan cezaevine girdi falan diye. Ben kimseyi korumuyorum, bakın şu anda bir yasa çıkıyor. Suça sürüklenen çocukların anne babaları yargılanacak diye bir yasa çıkıyor. Bu yasa neden çıkıyor? İşte bu tarz insanlar için. 

Yapamayacağınız, bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz, hırpalarsanız, ilgilenmezseniz, kötü arkadaşlarını takip etmezseniz sonuçlar budur. Bugün annesine zarar vermeyenler olur ama başkalarına zarar veren olur. 

Bana ne bu konudan? Ben genel konuşuyorum. Ne kadar dinlediğinizi anlamıyorsunuz ya. Bir dinlediğinizi anlayın. 

Yok sanatçıymış da ilgilenemiyormuş da işe gidiyormuş da! Arkadaşlar bu ülkede birçok sanatçının kızları var. Hülya Avşar'ın prenses gibi kızı var, Sibel Can'ın prenses gibi kızı var. Bu olay tamamen anne babalarla ilgili olan bir olay. Benim için öyledir, iyi yetiştirilmemiş çocuğun sıkıntıları bunlar olur. 

Yoksa bana ne bu insanlardan ya? Toplumda infial yaratmış bir konu hakkında konuştum. Ben çocuklarınızı iyi eğitin diyorum o kadar. Bana ne!' Düşünün bir anneniz var, alkolik. Zaman zaman geçinemiyor, başkalarının evinde kalıyor, sizi de sürüklüyor yanında. Agresif, içince agresifleşiyor. Lezbiyen ilişkisi var. Sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Stabil bir hayatın olmak zorunda. Bütün çocuk sorumlulukta olmaz, olamaz!' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

*Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

*Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
13
11
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın