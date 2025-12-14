Annesini Kasten Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'ı Savunan Hilal Cebeci'nin Güllü Hakkındaki Sözleri Tepki Çekti

Bunlardan biri de Hilal Cebeci oldu. Bir dönem çok popüler olan şarkıcı ve oyuncu Hilal Cebeci, son zamanlarda evinden paylaştığı videoları ve son haliyle gündeme oturuyordu.

Bu sefer Güllü hakkındaki çıkışıyla dikkat çekti.

Hayatını kaybeden sanatçı Güllü hakkında konuşan Hilal Cebeci, annesini kasten öldürmekle suçlanan Tuğyan'ı savundu.

'Ya bana ne arkadaşlar sürekli yazıyorsunuz. Koruduğun Tuğyan cezaevine girdi falan diye. Ben kimseyi korumuyorum, bakın şu anda bir yasa çıkıyor. Suça sürüklenen çocukların anne babaları yargılanacak diye bir yasa çıkıyor. Bu yasa neden çıkıyor? İşte bu tarz insanlar için.

Yapamayacağınız, bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz, hırpalarsanız, ilgilenmezseniz, kötü arkadaşlarını takip etmezseniz sonuçlar budur. Bugün annesine zarar vermeyenler olur ama başkalarına zarar veren olur.

Bana ne bu konudan? Ben genel konuşuyorum. Ne kadar dinlediğinizi anlamıyorsunuz ya. Bir dinlediğinizi anlayın.

Yok sanatçıymış da ilgilenemiyormuş da işe gidiyormuş da! Arkadaşlar bu ülkede birçok sanatçının kızları var. Hülya Avşar'ın prenses gibi kızı var, Sibel Can'ın prenses gibi kızı var. Bu olay tamamen anne babalarla ilgili olan bir olay. Benim için öyledir, iyi yetiştirilmemiş çocuğun sıkıntıları bunlar olur.

Yoksa bana ne bu insanlardan ya? Toplumda infial yaratmış bir konu hakkında konuştum. Ben çocuklarınızı iyi eğitin diyorum o kadar. Bana ne!' Düşünün bir anneniz var, alkolik. Zaman zaman geçinemiyor, başkalarının evinde kalıyor, sizi de sürüklüyor yanında. Agresif, içince agresifleşiyor. Lezbiyen ilişkisi var. Sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Stabil bir hayatın olmak zorunda. Bütün çocuk sorumlulukta olmaz, olamaz!' açıklamasında bulundu.