Sımsıcak Bir Müstakil Ev Görseli Sosyal Medyada Viral Oldu

Sımsıcak Bir Müstakil Ev Görseli Sosyal Medyada Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 11:42

Sosyal medya, sadece goygoyun yapıldığı, gırgır şamatanın döndüğü bir yer değil. Kimi zaman öyle bir paylaşıma denk geliyorsunuz ki gözyaşlarınızı tutmak mümkün olmuyor. Kimi paylaşım da sizi hayallere daldırıyor. Bu kez X'te hayattan zevk aldıran minik anları paylaşan bir hesap, müstakil bir evin sımsıcak görselini paylaştı.

Pek çok kişiden benzer yorumlar gelirken kimileri de goygoy yapmadan duramadı!

"Küçük Mutluluk Anları" isimli hesabın en son paylaşımı bu sımsıcak görsel oldu;

"Küçük Mutluluk Anları" isimli hesabın en son paylaşımı bu sımsıcak görsel oldu;
Çekirdek ailenin bir sofra etrafında bir araya geldiği, kendi bitkilerini yetiştirdikleri, evlerinin sımsıcak göründüğü bu görsel kısa bir süre içerisinde viral oldu. Türk kullanıcılarına da ulaşan bu görsele yorum üstüne yorum yağdı.

Öncelikle bunun nasıl "küçük" mutluluk olduğunu sorguladık elbette.

Öncelikle bunun nasıl "küçük" mutluluk olduğunu sorguladık elbette.
Sonra kendi evlerimize dönüp bi' baktık ki bakmaz olaydık!

Sonra kendi evlerimize dönüp bi' baktık ki bakmaz olaydık!
😂😂😂

😂😂😂
Bizde olsa ne mi olurdu;

Bizde olsa ne mi olurdu;
👇🏻

👇🏻
O zaman rahatlayalım;

O zaman rahatlayalım;
Allahım konuyu biliyorsun.

Allahım konuyu biliyorsun.
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
KYK yetmez mi?

KYK yetmez mi?
👇🏻

👇🏻
Detaylar harika!

Detaylar harika!
Al işte...

Al işte...
👇🏻

👇🏻
👇🏻😂

👇🏻😂
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
Yaşam Editörü

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Kedi Oyuncağı

deniz baykal zihniyetli bireyselci yaşam tarzından vazgeçiyorlar galiba