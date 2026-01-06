Sımsıcak Bir Müstakil Ev Görseli Sosyal Medyada Viral Oldu
Sosyal medya, sadece goygoyun yapıldığı, gırgır şamatanın döndüğü bir yer değil. Kimi zaman öyle bir paylaşıma denk geliyorsunuz ki gözyaşlarınızı tutmak mümkün olmuyor. Kimi paylaşım da sizi hayallere daldırıyor. Bu kez X'te hayattan zevk aldıran minik anları paylaşan bir hesap, müstakil bir evin sımsıcak görselini paylaştı.
Pek çok kişiden benzer yorumlar gelirken kimileri de goygoy yapmadan duramadı!
"Küçük Mutluluk Anları" isimli hesabın en son paylaşımı bu sımsıcak görsel oldu;
Öncelikle bunun nasıl "küçük" mutluluk olduğunu sorguladık elbette.
Sonra kendi evlerimize dönüp bi' baktık ki bakmaz olaydık!
😂😂😂
Bizde olsa ne mi olurdu;
👇🏻
O zaman rahatlayalım;
Allahım konuyu biliyorsun.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
KYK yetmez mi?
👇🏻
Detaylar harika!
Al işte...
👇🏻
👇🏻😂
👍👍👏👏
deniz baykal zihniyetli bireyselci yaşam tarzından vazgeçiyorlar galiba