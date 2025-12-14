Alaturka Defterini Kökünden Kapatan Ebru Gündeş'in Yeni Pozları "Bambaşka Bir Kadın" Dedirtti
Dördüncü evliliğinde mutluluğu bulamayan Ebru Gündeş, boşandıktan sonra büyük bir tarz değişikliğine gitmişti. Doğum gününe iki gün kalmış olmasının şerefine yeni pozlarını paylaşan Ebru Gündeş, yine ve yeniden şoka sokmayı başardı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bugüne dek alaturka tarzına, asil fakat bir o kadar da görkemli kombinlerine alıştığımız Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda koca bir tarz değişikliğine gitti.
Boşanma mı yaradı ne oldu dersiniz bilemiyoruz ama boşanmadan sonra karşımızda bambaşka bir Ebru Gündeş gördük!
