Alaturka Defterini Kökünden Kapatan Ebru Gündeş'in Yeni Pozları "Bambaşka Bir Kadın" Dedirtti

Alaturka Defterini Kökünden Kapatan Ebru Gündeş'in Yeni Pozları "Bambaşka Bir Kadın" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.12.2025 - 20:05

Dördüncü evliliğinde mutluluğu bulamayan Ebru Gündeş, boşandıktan sonra büyük bir tarz değişikliğine gitmişti. Doğum gününe iki gün kalmış olmasının şerefine yeni pozlarını paylaşan Ebru Gündeş, yine ve yeniden şoka sokmayı başardı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bugüne dek alaturka tarzına, asil fakat bir o kadar da görkemli kombinlerine alıştığımız Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda koca bir tarz değişikliğine gitti.

Birçok kült şarkıya imza atan Ebru Gündeş, yalnızca kariyeri ve olağanüstü sahnesiyle değil, gencecik bir kızken hayatımıza girdiğinden beri bir an olsun durulmayan çalkantılı özel hayatıyla da gündeme oturdu. 

Bugüne dek dört evlilik yapan Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir'le yaptığı dördüncü evlilikte de mutluluğu bulamamıştı. 1.5 yıl süren evlilik, geçtiğimiz aylarda tek celsede bitmişti.

Boşanma mı yaradı ne oldu dersiniz bilemiyoruz ama boşanmadan sonra karşımızda bambaşka bir Ebru Gündeş gördük!

Önce saçlarını kestiren ve kendisini çok daha genç gösteren kaküllü bir modele geçiş yapan Ebru Gündeş, giyim tarzını da baştan aşağı değiştirdi.

En son kendisini hem spor hem şık, gencecik halleriyle konuşmuştuk. İki gün sonra doğum günü olan Ebru Gündeş, 'İyi ki doğmuşum' paylaşımlarına erken başladı. 

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafı da aynı notla paylaşan Ebru Gündeş'in seksi ve havalı tarzı dikkat çekti!

