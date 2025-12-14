Alaturka Defterini Kökünden Kapatan Ebru Gündeş'in Yeni Pozları "Bambaşka Bir Kadın" Dedirtti

Birçok kült şarkıya imza atan Ebru Gündeş, yalnızca kariyeri ve olağanüstü sahnesiyle değil, gencecik bir kızken hayatımıza girdiğinden beri bir an olsun durulmayan çalkantılı özel hayatıyla da gündeme oturdu.

Bugüne dek dört evlilik yapan Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir'le yaptığı dördüncü evlilikte de mutluluğu bulamamıştı. 1.5 yıl süren evlilik, geçtiğimiz aylarda tek celsede bitmişti.