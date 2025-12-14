onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Gram Yaşam Hevesi Kalmayan Merve Boluğur'un Yılbaşı "Neşesinin" Hesabı Erkeklere Kesildi!

Bir Gram Yaşam Hevesi Kalmayan Merve Boluğur'un Yılbaşı "Neşesinin" Hesabı Erkeklere Kesildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.12.2025 - 21:19

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Merve Boluğur'dan yıl bitmeden yeni paylaşım geldi. Boluğur'un hevessiz yılbaşı videosunun hesabı erkeklere kesildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem Türkiye'deki en alımlı ve güzel kadınlardan biri olarak parmakla gösterilen, sonra da tümüyle kabuğuna çekilen Merve Boluğur'u tanımayan yoktur.

Bir dönem Türkiye'deki en alımlı ve güzel kadınlardan biri olarak parmakla gösterilen, sonra da tümüyle kabuğuna çekilen Merve Boluğur'u tanımayan yoktur.

Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren ve o dönemde tüm popüler gençlik dizilerinde yer alan Merve Boluğur, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'la deli dolu bir aşk yaşamış ve evlenmişti. 

2015 yılında evlenen ikilinin aşkı 2017 yılında tek celsede sona erdi; arkasında da ihanet yattığı iddia edilmişti. Boşanmadan sonra kendi içine dönen Merve Boluğur, yıllardır herhangi bir dizi veya film projesinde yer almadı. 

Radikal imaj değişiklikleri, enteresan açıklamaları ve çıkışlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene yine bir parlamış, geri dönecek gibi yapmış fakat ses seda çıkmamıştı.

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde paylaştığı yeni bir videoyla gündeme oturdu.

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde paylaştığı yeni bir videoyla gündeme oturdu.

Yılbaşı kazağı ve şapkasını takan Merve Boluğur, arkadaşıyla beraber çektiği videoya, 'Bacımla bir gram yaşama hevesimiz kalmamıştır ama yinede 2026'ya pozitif enerji gönderiyoruzdur' notunu düştü. 

Merve Boluğur'un yılbaşı 'neşesi' ve 'hevesinin' hesabı erkeklere kesildi. Özellikle de Dalkılıç'a!

İşte o anlar:

twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın