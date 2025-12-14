Bir Gram Yaşam Hevesi Kalmayan Merve Boluğur'un Yılbaşı "Neşesinin" Hesabı Erkeklere Kesildi!
Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Merve Boluğur'dan yıl bitmeden yeni paylaşım geldi. Boluğur'un hevessiz yılbaşı videosunun hesabı erkeklere kesildi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Türkiye'deki en alımlı ve güzel kadınlardan biri olarak parmakla gösterilen, sonra da tümüyle kabuğuna çekilen Merve Boluğur'u tanımayan yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde paylaştığı yeni bir videoyla gündeme oturdu.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın