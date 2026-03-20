Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Mehmet Şef Kilo Verme Sırrını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2026 - 23:28

MasterChef Türkiye’nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, bu kez mutfak yorumlarıyla değil verdiği kilolar ve ilginç yöntemiyle gündeme geldi! Son haliyle dikkat çeken ünlü şefin fit görüntüsünün sırrı ise duyanları şaşırttı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim…

MasterChef Türkiye’nin en dikkat çeken jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yıllardır mutfaktaki tecrübesiyle izleyicinin favori isimlerinden biri olmayı başardı.

Mutfaktaki başarısının yanı sıra samimi halleriyle de sevilen Mehmet Şef, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Katıldığı bir davette ortaya çıkan son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Fazla kilolarından kurtulan ünlü şefin fit görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Darülaceze’nin düzenlediği iftar yemeğinde görüntülenen Mehmet Yalçınkaya, zayıflama süreciyle ilgili merak edilenleri de anlattı.

Yoğun program temposu azaldığında formuna daha kolay kavuştuğunu söyleyen ünlü şef, en dikkat çeken detayı ise şu sözlerle paylaştı:

“Kilo vermemi tamamen limon suyuna borçluyum. Her gün içtiğim Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum.”

Öte yandan ünlü şef, kendisine yöneltilen “Bu yöntemi Ata Demirer’e de söyleyelim mi?” sorusuna da esprili bir yanıt verdi. “Denizin ortasında ona ahtapot pişirebileceği ekipman gönderiyorum” diyerek ortamda kahkahalar yükseltti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
