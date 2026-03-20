Rafet El Roman Üçüncü Kez Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2026 - 23:59

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Rafet El Roman, bu kez şarkılarıyla değil özel hayatıyla gündemde! Snobmagazin'in haberine göre, daha önce yaptığı evliliklerle sık sık konuşulan ünlü isim, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlandığını açıkladı.

Reklam

Yıllardır müzik kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettiren Rafet El Roman, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Daha önce iki kez evlenen ünlü şarkıcı, ilk evliliğini Tuğba Altıntop ile yapmış ve bu birliktelik uzun süre konuşulmuştu. Ardından Ceren Kaplakarslan ile ikinci kez nikah masasına oturan El Roman, bu evliliğini de kısa süre sonra sonlandırmıştı.

Aşk hayatında inişli çıkışlı süreçler yaşayan ünlü isimden şaşırtan bir açıklama geldi.

Şimdi ise Rafet El Roman’dan sürpriz bir haber geldi! Ünlü şarkıcı, hayatında biri olduğunu açıklayarak üç ay önce nişanlandığını ve yeniden evlenmeye hazırlandığını duyurdu.

“Ben başkasına aitim” diyerek parmağındaki yüzüğü gösteren El Roman, partnerinin göz önünde biri olmadığını ve Azerbaycanlı olduğunu söyledi.

Evliliğe bakışını ''Evlilik bence insanların kendi aralarında kurduğu en güzel müessese, birlikteliğin en saygın kanıtıdır. Evliliğe hiç karşı olmadım, evlenenleri de kınamadım. Bu, insanın kendi tercihidir. Evlenmek için illa imza gerekli mi? O düşünülebilir. Benim için en güzeli evlilik, en güzel imza gönülden gönülle olandır. Onun haricinde herkes de evlenmek zorunda değil' şeklinde özetleyen Rafet El Roman’ın üçüncü kez nikah masasına oturacağını açıkladı.

İlginizi Çekebilir:

Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
