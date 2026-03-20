Rafet El Roman Üçüncü Kez Evleniyor!

“Ben başkasına aitim” diyerek parmağındaki yüzüğü gösteren El Roman, partnerinin göz önünde biri olmadığını ve Azerbaycanlı olduğunu söyledi.

Evliliğe bakışını ''Evlilik bence insanların kendi aralarında kurduğu en güzel müessese, birlikteliğin en saygın kanıtıdır. Evliliğe hiç karşı olmadım, evlenenleri de kınamadım. Bu, insanın kendi tercihidir. Evlenmek için illa imza gerekli mi? O düşünülebilir. Benim için en güzeli evlilik, en güzel imza gönülden gönülle olandır. Onun haricinde herkes de evlenmek zorunda değil' şeklinde özetleyen Rafet El Roman’ın üçüncü kez nikah masasına oturacağını açıkladı.