Sevgili İkizler, bugün Güneş'in Satürn ile kare açısının etkisi altındasın. Bu durum duygusal yaşamında bazı değişikliklere neden olabilir. Bu etkileşim, duygularını daha net bir şekilde anlamana ve gereksiz belirsizliklerden uzak durmana yardım edebilir. Ancak, bu durumun bir de ters yüzü var.

Eğer söylemekten kaçındığın, içinde biriktirdiğin duyguların varsa, bu duygular zamanla kalbine zarar vermeye başlayabilir. Bu nedenle, belki de halının altına süpürdüğün bu duygularını ortaya çıkarmak ve onlarla yüzleşmek en doğrusu olacaktır. Unutma ki Satürn'ün enerjisi ile belirsizliklerden kurtulmuş olabilirsin ama bu durum, ilişkine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verebilir. Bu nedenle, duygularını göz ardı etme ve onları ifade etmekten çekinme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…