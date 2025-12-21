Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında sözcüklerin gücünü asla küçümsememelisin. Hem yaralayıcı hem de şifacı bir etkisi olacak bu güç, gün boyunca seninle olacak. Yanlış anlaşılmaların ve belki de biraz da karmaşanın yaşanabileceği bir gün olacak ama endişelenme. Kalbinin derinliklerinden gelen samimi bir açıklama, en karışık durumu bile tatlı bir sonuca bağlayabilecek.

Flörtöz enerjiler ve heyecan verici mesajlaşmaların arasında kendini savunmacı bir tona bürünmüş bulabilirsin. Ancak bu durumdan kaçınmalı ve gerçek duygularını, içtenlikle ve açık bir şekilde paylaşmalısın. Bu sayede kelimelerin, kalbinde nasıl bir iyileşme yarattığını gözlerinle görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…