Sevgili İkizler, bugün Güneş'in Chiron üçgeniyle yaptığı etkileşim, partnerinle arandaki iletişim hatalarını çözmene yardımcı olacak. Bu etkileşim, her ikinizin de birbirinizi yargılamaktan ziyade dinlemeye odaklanmanızı sağlayacak. İlişkinizdeki tüm hataları ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için harika bir fırsat bu.

Bu sayede, belki de uzun zamandır beklediğiniz o pozitif enerjiyi yeniden yakalayacaksınız. Partnerinle derin bir zihinsel uyum yakaladığında, duygusal olarak kendini açma konusunda daha cesur olduğunu da fark edeceksin. İşte bu seni özgür kulacak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…