Unfamiliar Sonrası Gündem Oldular: Mutlaka İzlenmesi Gereken 6 Alman Dizisi

Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra hapisten çıkan eski bir Doğu Alman ajanı, kendisini içeri attıranları bulmaya karar veriyor. Yıllarca devlete hizmet eden Kleo, bir anda yalnız bırakıldığını fark ediyor. Geçmişteki operasyonlar ve ihanetler tek tek ortaya çıkıyor. Avrupa’nın farklı şehirlerine uzanan bu arayış, onu beklenmedik ittifaklara sürüklüyor. Hikaye, hem kişisel bir hesaplaşmayı hem de sistem değişiminin yarattığı boşluğu anlatıyor.