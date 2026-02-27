onedio
Unfamiliar Sonrası Gündem Oldular: Mutlaka İzlenmesi Gereken 6 Alman Dizisi

Unfamiliar Sonrası Gündem Oldular: Mutlaka İzlenmesi Gereken 6 Alman Dizisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.02.2026 - 15:57

Alman yapımları son yıllarda sadece Avrupa’da değil, dünyanın pek çok yerinde daha fazla konuşulur hale geldi. Özellikle Unfamiliar’ın farklı ülkelerde üst sıralara yerleşmesi, gözleri yeniden Almanya’dan çıkan dizilere çevirdi. Biz de sizler için en sevilenlerden birkaç derleme hazırladık. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

Babylon Berlin

Weimar Cumhuriyeti’nin son yıllarında geçen hikâye, Köln’den Berlin’e gelen dedektif Gereon Rath’ın bir soruşturmaya dahil olmasıyla başlıyor. Başta sıradan görünen dosya, onu siyaset, suç örgütleri ve gizli planların ortasına sürüklüyor. Charlotte Ritter ise polis olma hayaliyle sistemin içinde yer bulmaya çalışıyor ve zamanla soruşturmanın önemli bir parçası haline geliyor. Şehirde kabarelerin ışıltısı sürerken arka planda ekonomik kriz ve yükselen radikal akımlar kendini hissettiriyor. Dizi, yaklaşan büyük kırılmayı karakterlerin kişisel çöküşleriyle birlikte anlatıyor.

Deutschland 83

1983 yılında Doğu Almanya’da yaşayan genç bir asker, Stasi tarafından Batı Almanya’ya casus olarak gönderiliyor. Yeni kimliğiyle NATO çevresine sızan Martin, askeri planlara dair bilgi toplamakla görevlendiriliyor. Ancak Batı’daki yaşamla tanıştıkça inandığı idealler sarsılmaya başlıyor. Üzerindeki baskı arttıkça hem devletine hem kendine karşı dürüst kalmakta zorlanıyor. Dizi, Soğuk Savaş’ın siyasi gerilimini bir gencin kimlik çatışması üzerinden aktarıyor.

How to Sell Drugs Online

Küçük bir kasabada yaşayan Moritz, eski sevgilisini etkilemek için internet üzerinden yasaklı madde satmaya karar veriyor. En yakın arkadaşı Lenny’nin teknik desteğiyle kurdukları sistem kısa sürede büyüyor. Başlangıçta basit görünen bu girişim, Avrupa çapında bir ağa dönüşüyor ve kontrolden çıkıyor. Polis, rakipler ve aile baskısı devreye girdikçe işler karmaşıklaşıyor. Dizi, dijital dünyanın sağladığı imkanların nasıl hızla tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğini gösteriyor.

Kleo

Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra hapisten çıkan eski bir Doğu Alman ajanı, kendisini içeri attıranları bulmaya karar veriyor. Yıllarca devlete hizmet eden Kleo, bir anda yalnız bırakıldığını fark ediyor. Geçmişteki operasyonlar ve ihanetler tek tek ortaya çıkıyor. Avrupa’nın farklı şehirlerine uzanan bu arayış, onu beklenmedik ittifaklara sürüklüyor. Hikaye, hem kişisel bir hesaplaşmayı hem de sistem değişiminin yarattığı boşluğu anlatıyor.

Dogs of Berlin

Ünlü bir futbolcunun öldürülmesi Berlin’de büyük yankı uyandırıyor. Dosya, birbirine hiç benzemeyen iki polise veriliyor. Soruşturma ilerledikçe suç dünyası, siyaset ve aşırı sağ gruplar arasındaki bağlar açığa çıkıyor. İki dedektif de yalnızca katili değil, kendi geçmişlerindeki sorunları da taşımak zorunda kalıyor. Dizi, cinayet hikayesini şehrin sosyal gerilimleriyle birleştiriyor.

Perfume

Genç bir kadının vahşi şekilde öldürülmesiyle başlayan soruşturma, eski yatılı okul arkadaşlarını yeniden bir araya getiriyor. Cinayetin arkasındaki motivasyon, koku ve arzu üzerinden ilerliyor. Dedektifler geçmişte yaşanan olayların bugünkü suçla bağlantısını çözmeye çalışıyor. Her karakterin sakladığı sırlar tek tek açığa çıkıyor. Dizi, takıntının ve kontrol arzusunun insanları nereye sürükleyebileceğini gösteriyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
