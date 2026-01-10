Sevgili İkizler, bugün artan iletişim trafiğine hazır mısın? Aman dikkat bu süreçte, zihnindeki düşünce trafiği de Venüs ve Chiron'un birlikte oluşturduğu kare açı nedeniyle, iş hayatında kendini tam anlamıyla ifade edemediğini düşündüğün bir konuyu yeniden gündemine taşıyabilir. Ancak belki de asıl sorunun, anlatamamaktan ziyade, anlaşılmamaktan kaynaklanan eski bir kırgınlık seni bir hayli şaşırtabilir.

İşte bu noktada, kariyer hayatında bir geri çekilme yaşayabilirsin. Ancak bu geri adımı bir kaçış olarak görmemelisin. Aksine, bu duraklama senin için stratejik bir hamle olabilir. Zihnini toparlamak ve gelecek haftaya daha net ve etkili cümlelerle başlamak için bugünü bir fırsat olarak değerlendirebilirsin.

Planını yap ve söz konusu iletişim olduğunda kontrolü sahiden eline alıp kendini göster artık! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…