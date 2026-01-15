Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Oğlak burcuna adım atmasıyla birlikte, iş hayatında kendi kaderini çizme arzun daha da güçleniyor. Kendi başına hareket etmek, başkalarının desteğine bel bağlamak yerine kendi gemini yönetmek isteyebilirsin. Özellikle maddi konular, primler ya da ortaklaşa elde edilen gelirlerle ilgili gelişmeler, seni derin düşüncelere sevk edebilir. Aman dikkat, bazı finansal beklentilerin karşılanmayabilir.

Tam da bu noktada kriz yönetimi konusunda ustalığını konuşturmalısın. Beklenmeyen bir sorunu soğukkanlılıkla çözme yeteneğin, rakiplerin arasında da iş ortakların içerisinde de fark yaratmanı sağlayabilir. Ay'ın bugünkü enerjisi, duygusal düşüncelerini bir kenara bırakıp mantığınla hareket etme gücü veriyor sana. Bu durumda rakiplerinden bir adım öne çıkmalı, kazancını katlamak için adım atmalısın. Bu sayede, beklentilerinin altına kalan mali süreçler konusunda elini güçlendirebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise kontrol etme isteğin artıyor. Sevdiğin kişinin davranışlarını daha yakından incelemek isteyebilir, belirsiz kalan konularda netlik arayabilirsin. Gizli kalmış duygular ya da söylenmemiş sözler de bugün gündeme gelebilir. Ona dair her şeyi bilmek, hayatında daha fazla yer edinmek ve sahiplenmek isteyebilirsin. Aman dikkat 'kontrol bende' yaklaşımın ve aşırı sahiplenme arzun, aranızda gerilime neden olabilir. Partnerinin de kişisel alana ihtiyacı olduğunu hatırla! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…