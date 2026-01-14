Sevgili İkizler, haftanın en yoğun gününe hazır mısın? Aman dikkat, bugün mail kutun taşabilir, mesajlara yetişmek için hızlı bir zihne ve parmaklara ihtiyacın olabilir. Tabii toplantılar da birbiri ardına sıralanabilir. Günün sonunda ise 'Acaba bugün ne oldu?' diye düşünebilirsin. Birçok konuyla aynı anda ilgilenmek de enerjini tüketebilir tabii! Bu yüzden önceliklerini belirleyerek bugüne başlaman şart.

Belki de bugün, kısa vadeli işlere odaklanman için iyi bir gün olabilir. Önemli bir proje üzerinde çalışıyorsun, belki bir sunum hazırlıyorsan ya da uzun vadeye yayılacak bir akademik makaleyle, yazılı bir işle uğraşıyorsan şimdilik ara vermen gerekebilir. İşleri hızla çözecek bir pratik zekaya sahip olsan da 'Bugün o gün değil', deneyi bilmelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise flört enerjisi tavan yapıyor. Herkese mavi boncuk dağıttığın, bol kahkahalı bir akşam yemeği seni bekliyor olabilir. Ya da flört ettiğin kişi ile sinemaya gidebilir, romantik bir yemek de yiyebilirsin. Gönülden gönüle gezmeye odaklanmış olabilir misin? Aman dikkat eğer bir birlikteliğin varsa, bu tavrın ayrılığın sesine dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…