Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür'ün, Jüpiter ile karşı karşıya gelmesi, iş hayatında risk almaya yönelik bir istek yaratıyor. Ortaklıkla yürütülen işler, mali planların ya da prim ve komisyon gibi ekstra kazançlar bugün senin için önemli hale gelebilir. Büyük kazançlar elde etme hayalin kulağa oldukça cazip geliyor, değil mi? Ancak bugün 'çok iyi' görünen tekliflere karşı dikkatli olmanda fayda var. Detayları göz ardı etmek, ileride pişman olmana yol açabilir.

Tam da bu noktada bir iş birliği ya da maddi destek üzerine odaklandıysan, imza atmadan önce tüm detayları incelesen iyi edersin. Karşı tarafın sana birçok şey vadetmesi mümkün. Ancak sen yine de yazılı bir güvence almadan harekete geçmemelisin. Bugün mantığını kullanarak ilerlersen, uzun vadede kazanan sen olacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün tutkularının yükseldiği bir gün olacak ve kelimelerinin etkisi büyük olacak. Partnerinle aranda kıskançlık, sahiplenme ya da derin duygusal itiraflar gündeme gelebilir. Merkür ve Jüpiter'in enerjisi ile paylaşamama duygusu seni biraz zorlayabilir. Ama bekarsan, bugün başlayan bir sohbet, kısa sürede yoğun bir çekime dönüşebilir. Mesajlaşmalarının sabaha kadar sürdüğü o heyecanı hatırlamak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…