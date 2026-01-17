Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılabilir. Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygusal derinliğini artırmak için bir fırsat yaratıyor. Artık yüzeysel ilişkilerin tatmin sağlamadığını hissedebilirsin. Bu noktada; ilişkinde daha fazla sorumluluk almak, belki de gelecekteki planlarına daha fazla odaklanmak dahi isteyebilirsin.

Yani, Yeni Ay ile birlikte, belki de kalıcı bağlar kurma arzun daha da güçlenebilir. Belki de hayatının aşkını bulduğunu düşünüyorsun ve onunla birlikte bir gelecek kurmayı planlıyorsun. Görünen o ki, aşkını evlilikle taçlandırmak ve geleceğini bu doğrultuda şekillendirmek üzeresin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…