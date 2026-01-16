Sevgili İkizler, bugün flörtöz bir tarzla sohbet etmeye açıksın. Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, zihinsel ve entelektüel uyum ön plana çıkıyor. Partnerinle saatlerce konuşmak, birbirinizi daha derinlemesine anlamak ve paylaşımlarda bulunmak isteyebilirsin. Ancak unutma ki bu sohbetlerin flörte dönüşmesi partnerin dışında gerçekleşiyorsa, yasak aşkın cazibesi mevcut ilişkini bitirebilir.

Öte yandan eğer bekarsan, bugün arkadaş ortamında başlayan bir çekim, kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Belki de bu kişi, uzun zamandır aradığın kişi olabilir. Yine de her adımın tadını çıkar ve hiçbir şeyi aceleye getirme. Sonuçta aşk, sabır gerektirir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…