Sevgili İkizler, bugün Mars'ın Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte zihnin canlanıyor. Bu Cuma günü, ofiste konuşmalar, yazışmalar ve fikir alışverişleri yoğunluk kazanıyor. Eğitim, medya, sosyal ağlar ve dijital işler gibi alanlar bugün senin için öne çıkıyor ve adeta ışıldıyor.

Seni cesur fikirler üretmeye teşvik eden Mars'tan aldığın enerji ile kariyerinin seyrini değiştirecek yenilikçi adımlara imza atıyorsun. Tam da bu noktada, belki de daha önce dile getirmekten çekindiğin bir düşünceyi rahatça ifade edebilirsin. Riskli görünen bir öneri, beklenmedik bir destek de alabilirsin ve bu senin için büyük bir sürpriz olabilir. Ancak daha da önemlisi, kendini geliştirmek ve kariyerinde güçlenmek için kaçınılmaz bir fırsata da dönüşebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise zihinsel uyum her şeyden daha önemli hale geliyor. Partnerinle daha entelektüel bir bağ kurabilirsin ve bu bağ, ilişkini daha da güçlendirebilir. Uzun süredir hayal ettiğin uyumu yakalamak, kendini ona tamamen bırakmanı sağlayabilir. Ne dersin, artık evlilik de pek yakın diyebilir miyiz? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…