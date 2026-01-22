onedio
23 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

22.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ocak Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Mars, Kova burcunda seyahat ediyor. Bu durum, bedenini duygusal dalgalanmalara karşı daha hızlı bir tepki verme şeklinde etkileyebilir. Hani derler ya, beden ruhun aynasıdır diye, işte tam da bu durumdan bahsediyoruz.

Özellikle haftanın son iş günü olan Cuma'yı dikkatli geçirmeni öneririz. İçinde bir huzursuzluk, bir gerginlik hissedebilirsin ve bu durum, fiziksel olarak kendini yorgun ve bitkin hissetmene neden olabilir. Belki de bu durumu biraz daha hafifletmek için biraz meditasyon yapmayı, belki biraz yoga veya hafif bir egzersizle bedenini rahatlatmayı düşünebilirsin. Ayrıca sağlıklı beslenmeye de zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

