Sevgili İkizler, yeni bir haftaya başlarken, evren senin için sosyal bir kapı aralıyor adeta! Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, hedeflerin daha cesur, hayallerin daha büyük hale geliyor. Bu hafta, kariyer alanında ekip çalışmaları, yeni bağlantılar ve ortak projeler de hız kazanıyor. Yeni fırsatlar ve heyecan verici gelişmeler ise kapıda!

Bugün, belki de bir toplantıda ya da sohbet esnasında ortaya attığın bir fikir, paylaştığın bir vizyon, etrafındakileri bir hayli etkileyebilir. Sendromsuz başlayan bu Pazartesi günü, hızlı temposuyla zihinsel olarak seni canlandırırken ve enerjini de yükseltiyor. İşte bu da heyecan verici gelişmeler ve fırsatlarla dolu bir gün geçirmeni sağlıyor. Bol şans!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, arkadaşlık ilişkilerinde bir kıvılcımın doğduğunu görüyoruz. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, 'bir anda fark ettim' hissini beraberinde getiriyor. Bekar bir İkizler burcuysan, uzun süredir tanıdığın biriyle aranızdaki enerjinin değiştiğini fark edebilirsin. Ansızın kapıldığın bir hisle birlikte kurulan hayaller ve hedefler güçlü bir aşkın habercisi olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…