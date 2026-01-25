Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında ve arkadaşlık ilişkilerinde bir kıvılcımın doğduğunu hissediyorsun. İşte burada Neptün'ün Koç burcuna geçişinin etkilerini görebiliyoruz. Bu geçiş, 'bir anda fark ettim' türünde bir hissi beraberinde getiriyor.

Eğer bekar bir İkizler burcuysan, uzun süredir tanıdığın biriyle arandaki enerjinin değiştiğini fark edebilirsin. Belki de bu kişiye karşı duygularının değiştiğini ve bu kişiye karşı duygusal bir çekim hissettiğini fark edeceksin. Bu, ansızın kapıldığın his, ortak kurulan hayaller ve hedefler, güçlü bir aşkın habercisi de olabilir. Belki de bu kişiyle birlikte bir gelecek hayal etmeye başladın bile... Sahi, onunla bir hayat nasıl olurdu? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…