Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında zihinsel uyum arayışının içindesin. Ancak duygusal anlamda bir boşluk hissettiğini de görüyoruz. Belki de kalbinin derinliklerinde bir şeyler eksik olduğunu hissediyorsun, belki de bir şeylerin tam olarak yerine oturmadığını düşünüyorsun. İşte bu yüzden, bugün partnerinle konuşmaktan ziyade, onu dinlemenin daha değerli olabileceğini göz önünde bulundurmalısın. Partnerinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmak, hem zihinsel hem de ruhsal uyumu artırabilir. Bu, ilişkinin daha sağlam temellere oturmasını sağlayabilir.

Tabii eğer bekarsan, bugün romantik bir rüzgar esmeye başlayabilir. Yeni bir flört bile kapını çalabilir. Ancak duyguların hemen yoğunlaşmayabilir ve ilişki hemen hız kazanmayabilir. Bu durumda, sabırlı olmanı öneriyoruz. Unutma ki her şeyin bir zamanı vardır ve zamanla her şey yerli yerine oturur. Özellikle de duygusal uyum için zamana ihtiyacın olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…