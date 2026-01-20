Sevgili İkizler, bugün kalbin, Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda oluşturduğu etkileyici bir kavuşumun etkisi altında olacak. Bu durum, zihinsel olarak belki de uzun zamandır aşamadığın mesafeleri kapatmana yardım edecek. Belki uzun zamandır konuşulmayan, belki biraz korktuğun ya da belki de sadece doğru zamanı beklediğin bir konu gündeme gelebilir. Bu konu, belki de aşk hayatını derinden etkileyebilir, kim bilir?

Hatta eğer bekarsan, bugün platonik aşkına bir adım atabilirsin. O uzun zamandır kalbinde sakladığın ve sadece senin bildiğin o aşka karşı her zamankiden cesur olmak mı? İşte bu cesur aşk girişimi, gerçek duygularla taçlanabilir. Heyecanlı bir yakınlaşma ile ruh eşini bulmak üzere olabilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…