Sevgili İkizler, bugün, zihinsel hızının en üst noktalara tırmandığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu hız, daha organize bir yapıya ve düzenli bir yaşam tarzına yönlendiriyor seni. Nitekim, Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda yaptığı büyüleyici kavuşum, düşüncelerini ve fikirlerini doğru bir sıralama ve netlikle ifade etmen konusunda sana ilham kaynağı oluyor.

Şu an, bir iş başvurusunda bulunmak, bir yazışma yapmak ya da bir yatırımcı görüşmesi gerçekleştirmek olumlu sonuçlar doğurabilir. Bugün, sözlerinin ciddiye alındığını hissedecek ve bu durum seni gururlandıracak. Bu öz güven dolu duruşunla birlikte, kariyer hayatında yeni bir bakış açısı geliştirebilirsin. Merkür Cazimi, öğrenme ve öğretme döngüsünü aynı anda aktive ediyor. Yani, bir konuyu anlatırken aslında yeni bir şeyler öğrenmeni de teşvik ediyor. Bu yeni bilgi ve farkındalık, günden güne ve adım adım ileriye taşıyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…