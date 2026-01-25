Sevgili İkizler, bugün tüm dikkatimiz Neptün'ün üzerinde. Zira, bu güçlü ve şifacı gezegen Koç burcuna geçişi ile zihinsel tempomun bedenimi geride bırakmasına neden olabilir. Yani, düşüncelerin ve fikirlerin hızla akarken, bedenin bu hızı takip etmekte zorlanabilir.

Tam da bu noktada nefesine odaklanmalısın! Nefesini kontrol etmek ve düzenli hale getirmek, bu dengesizliği gidermeye yardımcı olabilir. Özellikle omuz ve boyun hattını gevşetmek, bu bölgedeki gerginliği azaltarak daha rahat bir duruşa ve genel bir rahatlamaya yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, bu dönemde minimal bir bakım rutinini benimsemek de enerjini dengelemene yardımcı olabilir. Hadi, zihnindeki sesleri susturup kendine biraz zaman ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…