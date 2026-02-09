Sevgili İkizler, bugün Venüs'ün kariyer evine girişiyle iş dünyasında adeta bir 'iyilik meleği' gibi dolaşacaksın. Bu haftanın belki de en önemli gününde, otorite figürleriyle olan ilişkilerinde her zamanki rasyonel ve mantıklı tutumunun yanına bir tutam empati ve zarafet ekleyerek iş dünyasında sadece zekanla değil, aynı zamanda ortaya çıkardığın büyüleyici ve akılcı fikirlerle de takdir toplayacaksın.

Tabii bu arada kariyer hedeflerinde yaratıcı sanatlar, tasarım veya insan ruhuna dokunan projeler ön plana çıkacak. Stratejik olarak, bugün sert bir pazarlık yapmak yerine duygusal ikna yöntemini kullanmak, önündeki tüm kapıları sonuna kadar açacak. Toplum önündeki duruşunla daha merhametli ve vizyoner bir profil çizecek ve iş çevrelerinde aranılan bir danışman haline geleceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatlarında ise statüsü yüksek veya kendinden yaşça büyük birine karşı hayranlık duyabilirsin. İşte bu yüzden ilişkini herkesin gözü önünde yaşamak yerine, daha özel ve büyülü bir atmosferde tutmayı tercih edebilirsin. Bu arada sana en çok iyi gelen ise partnerlerinin kariyer planlarını ve gelecek hedeflerini destelemesi olacak. Yanında kapı gibi duran bir aşık, belki de bu aralar ihtiyacın olan her şeyi temsil ediyordur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…