Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle kariyer hayatında yeni bir dönem başlayabilir. Haftanın henüz ilk saatlerinde bilgi açlığının zirveye ulaşmasıyla uzak diyarlar, karmaşık felsefi akımlar veya yüksek eğitimle ilgili konulara olan ilgin artabilir. Bugün, hayatına yeni bir perspektif kazandıracak bir haber de alabilirsin. Bu haber, tüm önyargılarını yıkıp evrensel bir bakış açısına ve uluslararası bir projeye doğru çekecektir seni.

Tam da bu noktada, akademik veya hukuki süreçlerde, alışılmışın dışında bir mantık yürüterek, karmaşık sorunları bir anda çözüme kavuşturabilirsin. Uluslararası bağlantılar kurma veya dijital yayıncılık gibi alanlarda atılım yapma stratejilerini belirleyebilirsin bir yandan da bugün. Zira iletişim becerin, uzak mesafeleri bile birer fırsat kapısına dönüştürmeni sağlayabilir. Kısacası bugün hedeflerini yüksek tutmalı, yeni bilgiler ve güçlü fikirlerle geleceği yeninden şekillendirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün entelektüel derinlik kadar macera arzusu da ön plana çıkabilir. Partnerinle birlikte yeni bir dil öğrenmeye başlamak veya egzotik bir seyahat planlamak, ilişkine yeni bir enerji ve heyecan katabilir. Ama eğer kalbin boşsa, bu Pazartesi günü sosyal medyanın uzak köşelerinden gelecek bir mesaj, uzun soluklu bir zihinsel aşka ve hoş bir maceraya dönüşebilir. Şimdi, sen de aşkın eğlenceli yanlarına odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…