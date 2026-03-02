onedio
İkizler Burcu right-white
3 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.03.2026 - 18:01

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 

3 Mart Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün partnerinle, aynı çatı altında yaşayan iki yabancı gibi misiniz? Galiba, sürekli halının altına süpürülen o konuyu tekrar gündeme getirmenin vakti geldi. Hani şu bir türlü üzerine konuşamadığın, aranızda sessiz bir uçurum oluşturan konu var ya, işte tam da ondan söz ediyoruz.

Fırtına öncesi bir sessizliği anımsatan bu süreç sona erdiğinde, geçmişi geride bırakmak şansın olacak. Aşkta düğümler çözülecek, sevgi ile bağlanmak için önünüzde hiçbir engel kalmayacak.. Ay tutulmasının güçlü enerjisi ile her şey netleşirken, ilişkindeki pürüzler de ortadan kalkıyor. Geçmişi geride bırakmaya hazırsan, aşka sarılmaya da hazır ol. Çünkü bu sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

