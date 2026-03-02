Sevgili İkizler, bugün partnerinle, aynı çatı altında yaşayan iki yabancı gibi misiniz? Galiba, sürekli halının altına süpürülen o konuyu tekrar gündeme getirmenin vakti geldi. Hani şu bir türlü üzerine konuşamadığın, aranızda sessiz bir uçurum oluşturan konu var ya, işte tam da ondan söz ediyoruz.

Fırtına öncesi bir sessizliği anımsatan bu süreç sona erdiğinde, geçmişi geride bırakmak şansın olacak. Aşkta düğümler çözülecek, sevgi ile bağlanmak için önünüzde hiçbir engel kalmayacak.. Ay tutulmasının güçlü enerjisi ile her şey netleşirken, ilişkindeki pürüzler de ortadan kalkıyor. Geçmişi geride bırakmaya hazırsan, aşka sarılmaya da hazır ol. Çünkü bu sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…