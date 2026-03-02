Sevgili İkizler, bugün gökyüzü seninle ilginç bir oyun oynuyor. Başak burcundaki tam Ay tutulması, ev hayatındaki bir karmaşayı, iş hayatına taşıyabilir. Belki de bir raporu son raddelerine getiriyorken, bir sunumun son dokunuşlarını atıyorken ya da bir toplantıya son hazırlıklarını yaparken, evden gelen bir telefon ya da ailevi bir sorumluluk, tüm planlarını bir anda altüst edebilir. Bu durum, içinde bulunduğun dengesizliği çözemezsen, iş yerindeki odaklanma sorunun, senin için son derece önemli bir projenin başarısızlık riskine girmesine neden olabilir.

Gökyüzü bugün seni profesyonel hayatta 'az ama öz' konuşmaya ve sadece en acil işlere yönelmeye teşvik ediyor. Zira bugün, Merkür retrosunun günlerdir devam eden etkileri ile tutulma bir araya geliyor ve her şeyin birbirine karışmasına neden oluyor. Ancak bu durum, senin gibi çevik ve hızlı bir ruhu yıldırmamalı. Sakince ilerleyerek her şeyi çözebilir, odaklanır ve öncelik sıralaması yaparsan başarıyı kucaklayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…