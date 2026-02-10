Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz nostalji rüzgarları esiyor. Geçmişte kalan, belki de tamamlanmamış duyguların yüzeye çıkıyor. Bu duygusal hortlamaların senin için birer fırsat olduğunu ise unutma. Konuşmak, duygularını ifade etmek ve karşınızdakini dinlemek bugün senin için bir terapi gibi olacak. Belki geçmişin acıları unutulmayacak ya da affedilmeyecek ama en azından vedayı hak edecek bir durum oluşturacak.

Geçmişte kalan aşklarınızdan arınmanın, onları bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bu, senin için yeni aşklara yelken açmanın kapılarını aralayacak bir fırsat olabilir. Geçmişini bir kenara bırakıp geleceğe odaklanmanın zamanı geldi. Bunu bir düşün, belki de hayatının aşkı seni bekliyordur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…