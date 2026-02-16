Sevgili İkizler, bugün gökyüzünün Venüs, KAD ile kavuşuyor ve bu durum sosyal çevren üzerinden kadersel bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Belki de hayatının aşkıyla tanışman için en doğru zaman bugün olabilir. Bir arkadaş ortamında başlayan masum bir sohbet, belki de bir kahve molası sırasında, hızla derinleşebilir ve belki de hayatının aşkını bulmana yardım edebilir. Kim bilir, belki de bu kişi uzun zamandır hayatında olan biri ve sen henüz farkında değilsin!

Fakat bir uyarımız da var, eğer bir ilişkin varsa, bu yakınlaşmaya dikkat etmelisin. Çünkü bu masum sohbetler, flörtleşmeye dönüşebilir ve bu durum ilişkinde ihanetin ayak sesleri olabilir. Kalbin, belki de farkında olmadan, başka bir yöne kayıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…