Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında bir sürprizle karşılaşabilirsin. Bu yüzden gözlerini de kalbini de açık tutmalısın. Bekar bir İkizler burcuysan, flört ettiğin kişiye ya da henüz tanışacağın o özel kişiye beklenmedik bir adım atabilirsin. Aşkın peşine düşmek ve ona yaklaşmak üzeresin, bu yüzden kendini hazırla ve bu heyecan verici yolculuğun tadını çıkar.

Bu arada eğer bir ilişkin varsa, kısa süreli bir kıskançlık dönemi yaşayabilirsin. Ancak endişelenme, bu durum sadece bir süreliğine ve genellikle bir ilişkide sağlıklı bir miktar kıskançlık normaldir. Partnerinin sana atacağı adım veya yapacağı tatlı bir sürpriz, aşkını yeniden canlandırabilir ve ilişkini daha da güçlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…