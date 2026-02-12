Sevgili İkizler, bugün Satürn'ün Koç burcuna geçişi hayatına etki edecek. Bu geçiş, sosyal çevrende bir nevi 'eleme' süreci başlatacak. İş hayatında kiminle aynı yolda ilerleyeceğini, hangi projelerin gerçekten gelecek vadettiğini artık daha net bir şekilde görmeye başlıyorsun. Kısacası, bu dönemde kariyer süreçlerinin net bir şekilde belirlenmesi; bunun için hedeflerini daha somut, daha gerçekçi bir temele oturtmanın tam sırası!

Tam da bu noktada ekip çalışmaları, projeler ve uzun vadeli planlar da ön plana çıkabilir. Artık hayal satanlara değil, somut sonuçlar üreten kişilere yöneliyorsun. Haliyle bugün alacağın bir karar, atacağın basit görünen bir ilk adım ya da vereceğin bir söz, ileride büyük önem kazanabilir. Bu yüzden kendinden emin ve ilerlemeye odaklı hareket etmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, arkadaşlıktan aşka yolculuk yapabileceğin bir enerji hakim. Duyguların şimdi daha net, beklentilerin ise daha ciddi. Artık boş flörtler, geçici ilişkiler seni tatmin etmeyecek yani! Tabii bu durumda kalbin, daha derin, daha anlamlı bir bağlantı arıyacak. Sen de aşk için daha ciddi adımlar atabilirsin böylece! Artık aşkı itiraf etmenin tam zamanı... Onu kalbinde taşıma, zira bazı arkadaşlıklar aşkın ilk halidir aslında! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…