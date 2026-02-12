Sevgili İkizler, Satürn, bugün Koç burcuna adım atıyor ve bu, hayatının bazı alanlarında önemli değişiklikler getirecek. Bu geçiş, sosyal çevrende bir 'seçim' süreci başlatıyor. İş hayatında kiminle aynı hedeflere doğru ilerleyeceğini, hangi projelerin gerçekten geleceğini parlatacağını artık daha net bir şekilde görmeye başlıyorsun.

Bu dönem, kariyer süreçlerinin daha belirgin bir şekilde şekillenmesi için mükemmel bir zaman. Hedeflerini daha somut, daha gerçekçi bir temele oturtmanın tam sırası. Hedeflerini belirlerken, hayalperestlikten ziyade gerçekçiliğe odaklanmalısın.

Bu süreçte, ekip çalışmaları, projeler ve uzun vadeli planlar da ön plana çıkabilir. Artık hayal satanlara değil, somut sonuçlar üreten kişilere yöneliyorsun. Bu nedenle, bugün alacağın bir karar, atacağın basit görünen bir ilk adım ya da vereceğin bir söz, gelecekte büyük önem kazanabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…