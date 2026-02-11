Sevgili İkizler, bugün Merkür, Kuzey Ay Düğümü ile kavuşuyor ve bu durum, senin için adeta bir sahne çağrısı anlamına geliyor. Bu kavuşum, kendini ifade etme biçiminde radikal bir değişim yaratma potansiyeline de sahip. Belki bir sunumda parıldayacak, belki bir konuşmayla herkesi büyüleyecek ya da belki de yazılı bir işle kendini kanıtlayacaksın. Yani bugün, sahneye çıktığında, tüm gözlerin üzerinde olacağına ve uzun vadede başarının merkezine yerleşeceğine emin olacaksın.

Bu durum, iş çevrendeki kişilerin senin hakkındaki düşüncelerini de etkileyebilir. Seninle aynı vizyonu paylaşan ve seni ciddiye alan kişilerle olan ilişkilerinde bir artış gözlemleyebilirsin. Artık yüzeysel sohbetlerin yerini, hedef odaklı, derin ve anlamlı konuşmalar alacak. İş ortamında da daha ciddi, net ve sınırlarını belirleyerek hareket etmeye başlayacaksın. Uzun vadeli bir plan yapmayı düşünüyorsan, işte tam da şimdi ilk adımı atmanın tam zamanı! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…