Sevgili İkizler, bugün eklemlerin ve kemik yapın üzerindeki baskıyı hafifletmek için zihnindeki 'başarı' konusundaki baskıyı biraz olsun azaltman gerekiyor. Hedeflerine ulaşma konusunda ne kadar tutkulu olduğunu biliyoruz ama sağlık her şeyden önce gelir! Ve bugün bunu aklından çıkarmanı istemiyoruz!

Zira, Merkür’ün kadersel düğümle teması, seni adeta çalışma masasına çivileyebilir. Ancak bu durum, dolaşım sisteminde bazı sorunları tetikleyebilir. Bu nedenle, her saat başı kalkıp biraz hareket etmeyi unutma. Belki bir bardak su almak için mutfakta kısa bir tur atabilir, belki de pencereden dışarıya bakıp biraz nefes alabilirsin.

Ayrıca, bu dönemde kalsiyum ve magnezyum dengeni de gözden geçirmen önemli. Bu iki mineral, kemik sağlığın için hayati öneme sahip. Belki bir doktor kontrolü, belki de dikkatli bir diyet planı ile bu dengeni koruyabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…