Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, seni adeta sahneye çıkmaya davet ediyor. Kariyerinde kendini ifade etme biçiminde radikal bir değişim yaşanabilir. Belki bir sunum, belki bir konuşma ya da belki de yazılı bir iş, senin için büyük bir fark yaratma potansiyeli taşıyabilir. Yani bugün sahneye çıktığında tüm gözleri üzerine çekmeyi ve uzun vadede başarının merkezi olmayı başarabilirsin!

Tabii bu durumda iş çevrende seni ciddiye alan ve vizyonunu anlayan kişilerle arandaki ilişkilerinde bir artış gözlemleyebilirsin. Artık yüzeysel sohbetler yerine, hedef odaklı konuşmalar yapmak istiyorsun. Haliyle iş ortamında da daha ciddi, net ve sınırlar belirleyerek hareket edeceksin. Uzun vadeli bir plan için ise şimdi ilk adımı atmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün zihinsel uyum seni oldukça etkiliyor. Bir sohbet sırasında kurulan cümleler, karşındaki kişiye bakış açını tamamen değiştirebilir. Flört havasında başlayan bir diyalog, adeta kaderini bulmuş hissi yaşatabilir. Görünen o ki aşk bugün kelimelerle başlıyor ama sonunda derin duygularla kalbinde yer buluyor. İşte bu yüzden, kelimelerini seçerken dikkatli ol ve kalbinin sesini dinlemeyi unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…