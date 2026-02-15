Sevgili İkizler, bugün Güneş ile Uranüs karesinin enerjisiyle, kariyer hayatında ani ve hızlı kararlar alman gerekebilir. Sabahın erken saatlerinde gelen bir telefon çağrısı, beklenmedik bir mesaj ya da son dakika toplantı planları, Pazartesi rutininin hızını biraz daha artırabilir.

Özellikle de iletişim, medya, eğitim ya da dijital alanlarda çalışıyorsan, Güneş'in kare açısının sürpriz bir fırsat yaratma olasılığın var. Belki de uzun zamandır aklında olan bir projeyi, bugün ani bir kararla hayata geçirme zamanı gelmiştir. Seni cesaretlendirecek güçteki gökyüzü, farklı ve yenilikçi fikirlerinle dikkatleri üzerine çekebileceğini de hatırlatıyor. Hadi hızla başlayan ve harekete geçmeni bekleyen bu pazartesi günü göster kendini!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise spontane planlarla gününü renklendirebilirsin. Belki partnerinle aniden bir yolculuk planı yapabilir, belki de sürpriz bir akşam yemeği organize edebilirsin. Aşka tatlı bir dokunuş yapan Güneş ile Uranüs karesinin getirdiği sürprizlere açık olmalısın. Tabii partnerinin heyecanına ve tutkusuna da ortak olabilirsin. Eğer bekarsan, ani başlayan sohbetlere dikkat et. Zira, hızla flörte dönüşebilecek yakınlaşmalar gündeminde olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…