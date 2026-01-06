Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya'daki Serbest ve Gibi'deki Yılmaz'ın Bir Araya Gelme İhtimalini Değerlendirdi!
Komedi ihtiyacımızı sırtlanan isimlerden biri olan Feyyaz Yiğit, son dönemde yaptığı dizi ve filmlerle herkesi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Final kararı alan Gibi ile sevenlerini üzse de gönüllerde kurduğu taht ve yarattığı etkiyle daim olacağı şimdiden belli.
Kafa TV'de Fenomen Mizah programına katılan Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya ve Gibi hakkında konuştu.
Kaynak: Kafa TV
Son yılların en sevilen komedyenlerinden biri olan Feyyaz Yiğit, yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiriyor.
Feyyaz Yiğit'in açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
