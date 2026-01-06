Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya'daki Serbest ve Gibi'deki Yılmaz'ın Bir Araya Gelme İhtimalini Değerlendirdi!

Son olarak Yan Yana filminde rol alan Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü ve Gibi ile devleşmişti. Kahkahaya boğan Feyyaz Yiğit, sadece oyunculuğuyla değil, senaristliğiyle de unutulmaz yapımlara imzasını atıyor.

Ölümlü Dünya'da canlandırdığı Serbest ile unutulmaz bir karakter yaratan Feyyaz Yiğit, Gibi dizisindeki Yılmaz ile de bambaşka ama efsane bir karakter doğurdu. Kafa TV'de Fenomen Mizah programına konuk olan ünlü oyuncu, bu iki karakterinin bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi. Ortaya elbette kahkaha tufanı çıkardı ama bakalım karakterlerin sahibi bu durumu nasıl değerlendirmiş?