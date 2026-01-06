onedio
article/share
Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya'daki Serbest ve Gibi'deki Yılmaz'ın Bir Araya Gelme İhtimalini Değerlendirdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.01.2026 - 10:20

Komedi ihtiyacımızı sırtlanan isimlerden biri olan Feyyaz Yiğit, son dönemde yaptığı dizi ve filmlerle herkesi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Final kararı alan Gibi ile sevenlerini üzse de gönüllerde kurduğu taht ve yarattığı etkiyle daim olacağı şimdiden belli.

Kafa TV'de Fenomen Mizah programına katılan Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya ve Gibi hakkında konuştu.

Kaynak: Kafa TV

Son yılların en sevilen komedyenlerinden biri olan Feyyaz Yiğit, yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak Yan Yana filminde rol alan Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü ve Gibi ile devleşmişti. Kahkahaya boğan Feyyaz Yiğit, sadece oyunculuğuyla değil, senaristliğiyle de unutulmaz yapımlara imzasını atıyor.

Ölümlü Dünya'da canlandırdığı Serbest ile unutulmaz bir karakter yaratan Feyyaz Yiğit, Gibi dizisindeki Yılmaz ile de bambaşka ama efsane bir karakter doğurdu. Kafa TV'de Fenomen Mizah programına konuk olan ünlü oyuncu, bu iki karakterinin bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi. Ortaya elbette kahkaha tufanı çıkardı ama bakalım karakterlerin sahibi bu durumu nasıl değerlendirmiş?

Feyyaz Yiğit'in açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
