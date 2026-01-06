Masumiyet Müzesi Dizisi Geliyor: Orhan Pamuk’un Klasiği Netflix’te

Oyuncu kadrosunda Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi güçlü isimler yer alıyor. Hikaye, 1970’li yılların İstanbul’unda başlıyor. Varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile akrabası Füsun arasında filizlenen ilişki, dizinin merkezinde duruyor. Kemal’in aşkı zamanla tutkuya, ardından takıntıya dönüşüyor. Bu süreçte karakterin hayatı, seçimleri ve çevresi geri dönülmez biçimde değişiyor.

Dizi, yalnızca bir aşk anlatısı sunmakla yetinmiyor. Dönemin İstanbul’u, sınıfsal farklar ve bireysel hafıza da hikayenin önemli parçaları arasında yer alıyor. Romanın yıllar içinde dünya çapında yakaladığı ilgi, dizi uyarlamasına olan beklentiyi artırıyor.