Masumiyet Müzesi Dizisi Geliyor: Orhan Pamuk’un Klasiği Netflix’te

06.01.2026 - 13:12

Edebiyat dünyasında iz bırakan bir hikaye, bu kez ekran için yeniden anlatılıyor. Masumiyet Müzesi, dizi uyarlamasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix, projeyi aynı anda tüm dünyada yayına sokacağını açıkladı. Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan yapım, uzun süredir merakla bekleniyordu. Yayınlanan tanıtım videosu, beklentiyi daha da yükseltti.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un modern klasikler arasında yer alan eseri, dizi formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Masumiyet Müzesi, 13 Şubat’ta yalnızca Netflix’te yayınlanacak. Dizi, toplam dokuz bölümden oluşan sınırlı bir yapım olarak tasarlandı. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay yer alırken, senaryo Ertan Kurtulan’ın imzasını taşıyor. Projenin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor ve Ay Yapım etiketiyle hayata geçiriliyor.

Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir bulunuyor.

Oyuncu kadrosunda Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi güçlü isimler yer alıyor. Hikaye, 1970’li yılların İstanbul’unda başlıyor. Varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile akrabası Füsun arasında filizlenen ilişki, dizinin merkezinde duruyor. Kemal’in aşkı zamanla tutkuya, ardından takıntıya dönüşüyor. Bu süreçte karakterin hayatı, seçimleri ve çevresi geri dönülmez biçimde değişiyor.

Dizi, yalnızca bir aşk anlatısı sunmakla yetinmiyor. Dönemin İstanbul’u, sınıfsal farklar ve bireysel hafıza da hikayenin önemli parçaları arasında yer alıyor. Romanın yıllar içinde dünya çapında yakaladığı ilgi, dizi uyarlamasına olan beklentiyi artırıyor.

İşte ilk tanıtım 👇

