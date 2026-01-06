Masumiyet Müzesi Dizisi Geliyor: Orhan Pamuk’un Klasiği Netflix’te
Edebiyat dünyasında iz bırakan bir hikaye, bu kez ekran için yeniden anlatılıyor. Masumiyet Müzesi, dizi uyarlamasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix, projeyi aynı anda tüm dünyada yayına sokacağını açıkladı. Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan yapım, uzun süredir merakla bekleniyordu. Yayınlanan tanıtım videosu, beklentiyi daha da yükseltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un modern klasikler arasında yer alan eseri, dizi formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın