Sevgili Yay, Venüs, bugün itibarıyla Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, aşk hayatında belirgin değişimlerin habercisi olabilir. Zira şimdi, aşk hayatında sadeliği ve güveni arama isteğin artırıyor. Gösterişli ve abartılı ilişkiler yerine, daha çok istikrar aradığın ilişkiler ön plana çıkıyor. Bu dönemde, aşk hayatında heyecan ve maceradan bile vazgeçebilir, bunun yerine güvenli ve huzurlu bir alanı tercih edebilirsin.

Bu arzu ise özellikle de uzun süreli ve kalıcı ilişkiler kurma isteğini artırabilir. Artık yuvanda huzur bulmanın zamanı gelmedi mi? Ancak tabii ki, bu durum bekar Yay burçlarının aşk hayatında heyecanın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Aksine, belki de bu dönemde, heyecanla başlayan bir yakınlaşmanın, zamanla derin ve anlamlı bir aşka dönüşme ihtimali de var. Hadi aşka odaklan! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…