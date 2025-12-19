Gizem Üstüne Gizem Eklendi: Bermuda'nın Altında Keşfedilen Yapı Aslında Ne?

Bu keşif, okyanus adalarının yaşam süresine dair jeolojik bilgileri kökten sarsmış olsa da, Bermuda’nın bugün karşı karşıya olduğu asıl tehdit yer altından değil, suyun üzerindeki değişimlerden kaynaklanıyor. Ada artık efsanevi canavarlarla değil, iklim değişikliğinin somut ve ölçülebilir etkileriyle mücadele ediyor. NOAA verilerine göre bölgede deniz seviyesi yılda ortalama 2,18 milimetre yükseliyor. Adaların yüzde 20’sinden fazlasının deniz seviyesinden yalnızca iki metre yüksekte olduğu düşünüldüğünde, yerin altındaki o devasa jeolojik destek bile Bermuda’yı yükselen suların istilasından korumaya yetmeyebilir.

Milyonlarca yıl boyunca Bermuda’yı yukarıda tutan bu gizemli yapı varlığını sürdürse de, görünen o ki önümüzdeki yüzyıl ada için en zorlu sınav başka şeyler olacak.