Gizem Üstüne Gizem Eklendi: Bermuda'nın Altında Keşfedilen Yapı Aslında Ne?
Bermuda Şeytan Üçgeni denilince akla gelen ilk şeyler genellikle kaybolan gemiler ve doğaüstü efsanelerdir. Ancak bilim dünyası için bu bölgenin asıl gizemi suyun üzerinde değil, okyanus tabanının derinliklerinde saklı. Jeologları uzun zamandır meşgul eden soru şu: Bermuda, çevresindeki okyanus tabanına kıyasla neden dev bir yapının üzerinde yüzüyor gibi görünüyor? Normal şartlarda milyonlarca yıl önce sönmüş olması gereken bu yükselti, nasıl oluyor da hala ayakta kalabiliyor?
Bermuda, deniz tabanında batimetrik kabarıklık olarak adlandırılan dev bir yükseltinin tepesinde bulunur.
Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu paradoksa ışık tutan çarpıcı bir bulguyu ortaya koydu.
Bermuda'nın gerçek problemleri yerin altında değil, suyun üstünde gerçekleşen değişimlerden kaynaklanıyor.
