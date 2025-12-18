Vefat Eden Köpeğini 50 Bin Dolar Harcayarak Klonlatan Kadın: "Pişmanım"

Bu süreçte ciddi şekilde kilo verdi ve kendi başına yaşamını sürdüremediği için ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Derin bir yasın içindeyken, internette karşısına çıkan hayvan klonlama seçeneği ona o an için tek çıkış yolu gibi göründüğünü bildiren Johnson, durumunu “Klonlama bana umut verdi; boğuluyormuşum gibi hissettiğim bir dönemde tutunacak bir dal oldu,” sözleriyle anlatıyor.

Johnson, evcil hayvanları klonlamak üzerine uzmanlaşan bir şirketle anlaşarak süreci başlattı. Buna göre veterinerler, Oliver’ın kulağından ve karnından alınan deri örneklerini kullanarak DNA’yı donör bir yumurtaya aktardı. Daha sonra bu embriyo, taşıyıcı bir anneye yerleştirildi. Üçüncü denemenin sonunda Oliver’ın genetik ikizi olan üç yavru dünyaya geldi.