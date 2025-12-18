onedio
Vefat Eden Köpeğini 50 Bin Dolar Harcayarak Klonlatan Kadın: "Pişmanım"

18.12.2025 - 16:24

Aralık 2024’te Venessa Johnson, 17 yıldır birlikte yaşadığı Shih Tzu cinsi köpeği Oliver’ı agresif bir kanser nedeniyle kaybetti. PEOPLE dergisine konuşan 48 yaşındaki Johnson, Oliver’ın onun için sadece bir evcil hayvan değil, hayatının merkezinde yer alan bir yol arkadaşı olduğunu ifade etti. Teşhis konulduğu günden itibaren Oliver’ı kurtarabilmek için yaklaşık 60 bin dolar harcadığını söyleyen Johnson, bu kaybın ardından hayatının tamamen altüst olduğunu anlattı. 

Kaynak: People

Köpeği Oliver’ın ölümünün ardından Johnson, ne yemek yiyebiliyor ne de çalışabiliyordu.

Bu süreçte ciddi şekilde kilo verdi ve kendi başına yaşamını sürdüremediği için ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Derin bir yasın içindeyken, internette karşısına çıkan hayvan klonlama seçeneği ona o an için tek çıkış yolu gibi göründüğünü bildiren Johnson, durumunu “Klonlama bana umut verdi; boğuluyormuşum gibi hissettiğim bir dönemde tutunacak bir dal oldu,” sözleriyle anlatıyor.

Johnson, evcil hayvanları klonlamak üzerine uzmanlaşan bir şirketle anlaşarak süreci başlattı. Buna göre veterinerler, Oliver’ın kulağından ve karnından alınan deri örneklerini kullanarak DNA’yı donör bir yumurtaya aktardı. Daha sonra bu embriyo, taşıyıcı bir anneye yerleştirildi. Üçüncü denemenin sonunda Oliver’ın genetik ikizi olan üç yavru dünyaya geldi.

Ancak 11 ay geçip yasın yarattığı o bulanık ruh hali dağıldığında, Johnson kararına daha farklı bir gözle bakmaya başladı.

50 bin dolarlık bu harcamanın “çılgınca” olduğunu kabul eden Johnson, duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Şimdi daha net görebiliyorum; bu Oliver’ın geri dönmesi değil. Sadece ondan bir parça, ama kendisi değil.”

O dönemde sağlıklı düşünebilseydi böyle bir karar almayacağını söyleyen Johnson, her zaman yaptığı gibi bir barınaktan yaşlı bir köpek sahiplenmeyi tercih edeceğini de ekliyor.

Johnson, klonlama kararının ardından sosyal medyada yoğun bir tepkiyle karşılaştı.

On binlerce doları bir hayvanı klonlamak için harcaması, barınaklarda yuva bekleyen binlerce hayvan varken pek çok kişi tarafından eleştirildi. Johnson ise bu eleştirilerin haklı olduğunu kabul ediyor ve klonlamanın yaygın, sıradan bir yöntem haline gelmemesini umduğunu söylüyor.

24 Kasım 2025’te yeni köpeği Ollie’yi eve getirdiğinde hissettiği duygunun yalnızca mutluluk olmadığını, derin bir hüzün de taşıdığını anlatıyor. Karşısındaki yavru Oliver’a ne kadar benzerse benzesin, kaybettiği dostunun yerini dolduramadığını o an net bir şekilde fark etmiş. Şimdi ise yaşadıklarını başkalarına fayda sağlamak için paylaşmak istiyor. Çıkardığı en büyük dersin, o eşsiz bağı olduğu haliyle kabullenmek ve duyulan sevgiyi barınaklardaki diğer hayvanlara yardım ederek yaşatmak olduğunu vurguluyor.

