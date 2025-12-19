Gözaltına Alınan Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı
Gazeteci Levent Gültekin gece saatlerinde gözaltına alındığını gazeteci meslektaşlarına duyurmuş, gözaltı kararını avukatı da doğrulamıştı. 'Yanıltıcı bilgi yayma' şikayetinden ötürü ifade veren Gültekin bunun bir siyasi tespit olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Gültekin bugün öğlen saatlerinde serbest bırakıldı.
Gültekin serbest kalmasını böyle duyurdu;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
