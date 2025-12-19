onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gözaltına Alınan Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı

Gözaltına Alınan Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 14:09

Gazeteci Levent Gültekin gece saatlerinde gözaltına alındığını gazeteci meslektaşlarına duyurmuş, gözaltı kararını avukatı da doğrulamıştı. 'Yanıltıcı bilgi yayma' şikayetinden ötürü ifade veren Gültekin bunun bir siyasi tespit olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Gültekin bugün öğlen saatlerinde serbest bırakıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gültekin serbest kalmasını böyle duyurdu;

Gültekin serbest kalmasını böyle duyurdu;
twitter.com

'Merhaba arkadaşlar, imza ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldım, destek mesajı atan herkese çok teşekkür ederim…'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın