Kredi Kartı Kullanımında Zirvedeki Ülke Komşu Yunanistan Oldu

Hakan Karakoca
19.12.2025 - 22:54

Ekonomik ve Endüstriyel Araştırmalar Vakfı’nın (IOBE) son raporu, Yunanistan’ın kartlı ödemelerde son on yılda AB içinde dikkat çekici bir ivme yakaladığını ortaya koydu. Araştırmaya göre ülke, 2015–2024 döneminde kart kullanımındaki artış hızında AB-27 arasında ikinci sıraya yerleşti.

Veriler, 2014–2024 yılları arasında kartla yapılan işlem sayısının yaklaşık 25 katına çıktığını, toplam işlem hacminin ise 10 kat büyüdüğünü gösteriyor.

Dünya Gazetesi'nin haberi Yunanistan'la ilgili detayları ortaya koydu.

Ülkede nakit kullanımı istikrarlı şekilde azaldı.

Araştırma, Yunanistan’da nakit kullanımının düzenli biçimde gerilediğini ortaya koydu. Kartlı ödemelerdeki artışta; 2014’te devreye alınan sermaye kontrolleri, dijital ödemeleri teşvik eden uygulamalar, COVID-19 süreci ve 2024’te POS cihazlarının vergi idaresi AADE ile entegrasyonu belirleyici oldu. Raporda, kartlı ödemelerin vergi uyumunu güçlendiren etkisinin devam ettiği de vurgulandı.

Ödeme alışkanlıkları pandemiyle değişti.

Salgın döneminde hızlanan online ödeme alışkanlıkları, pandemi sonrasında da kalıcılığını sürdürdü. Pandemi öncesinde online işlemlerin yüz yüze ödemelere oranı 1’e 5’in altındayken, bu oran salgın sırasında 1’e 3’e, pandemi sonrasında ise yaklaşık 1’e 2 seviyesine çıktı.

Veriler, tüketicilerin özellikle düşük tutarlı fiziksel alışverişlerde kart kullanımını artırdığını gösterirken, çevrimiçi işlemlerde ortalama harcama tutarlarının daha yüksek seyrettiği dikkat çekti. Ayrıca 2022’de, Yunan bankalarının verdiği kartlarla yapılan yurtiçi ödemelerin toplam hacmi ilk kez nakit çekimlerini aştı ve bu eğilim sonraki yıllarda da devam etti.

Hizmet sektöründe dijitalleşme hızla arttı.

Araştırma, dijital ödemelerin halen büyük ölçüde mal alımlarında yoğunlaştığını, ancak son yıllarda hizmet sektöründe kartlı ödeme kullanımının daha hızlı arttığını ortaya koydu.

Verilere göre dijital ödemelerde hizmetlerin payı 2015’te yüzde 20’nin altındayken bugün yüzde 40’ı aştı. Hizmetler, hanehalkı tüketim harcamalarının yaklaşık yüzde 45’ini oluştururken, çevrimiçi işlemlerde de açık farkla öne çıkan alan konumuna geldi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
