Kredi Kartı Kullanımında Zirvedeki Ülke Komşu Yunanistan Oldu

Salgın döneminde hızlanan online ödeme alışkanlıkları, pandemi sonrasında da kalıcılığını sürdürdü. Pandemi öncesinde online işlemlerin yüz yüze ödemelere oranı 1’e 5’in altındayken, bu oran salgın sırasında 1’e 3’e, pandemi sonrasında ise yaklaşık 1’e 2 seviyesine çıktı.

Veriler, tüketicilerin özellikle düşük tutarlı fiziksel alışverişlerde kart kullanımını artırdığını gösterirken, çevrimiçi işlemlerde ortalama harcama tutarlarının daha yüksek seyrettiği dikkat çekti. Ayrıca 2022’de, Yunan bankalarının verdiği kartlarla yapılan yurtiçi ödemelerin toplam hacmi ilk kez nakit çekimlerini aştı ve bu eğilim sonraki yıllarda da devam etti.