Kredi Kartı Kullanımında Zirvedeki Ülke Komşu Yunanistan Oldu
Ekonomik ve Endüstriyel Araştırmalar Vakfı’nın (IOBE) son raporu, Yunanistan’ın kartlı ödemelerde son on yılda AB içinde dikkat çekici bir ivme yakaladığını ortaya koydu. Araştırmaya göre ülke, 2015–2024 döneminde kart kullanımındaki artış hızında AB-27 arasında ikinci sıraya yerleşti.
Veriler, 2014–2024 yılları arasında kartla yapılan işlem sayısının yaklaşık 25 katına çıktığını, toplam işlem hacminin ise 10 kat büyüdüğünü gösteriyor.
Dünya Gazetesi'nin haberi Yunanistan'la ilgili detayları ortaya koydu.
Ülkede nakit kullanımı istikrarlı şekilde azaldı.
Ödeme alışkanlıkları pandemiyle değişti.
Hizmet sektöründe dijitalleşme hızla arttı.
