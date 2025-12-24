onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücretten Sonra Sıra Emekli Maaşlarına Geldi: İsa Karakaş “Net Konuşuyorum” Diyerek Açıkladı

Asgari Ücretten Sonra Sıra Emekli Maaşlarına Geldi: İsa Karakaş “Net Konuşuyorum” Diyerek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.12.2025 - 16:55

Asgari ücrete 2026 yılı için yüzde 27 oranında zam yapıldı. Böylece 2025'te 22 bin 104 TL olan asgari ücret 2026'da 28 bin 75 TL'ye çıktı. Asgari ücret süreci sona ererken şimdi gözler emekli maaşlarına çevrildi. 'Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorularının yanıtı Ocak 2026'da belli olacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda emekli maaşlarına dair konuştu. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücret belli oldu, gözler emekli maaşlarına çevrildi.

Asgari ücret belli oldu, gözler emekli maaşlarına çevrildi.

2026 asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret 28 bin 75 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin belli olmasının ardından milyonların gözü emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve emekli zamları Ocak 2026’da belli olacak.  Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’de emekli maaşlarına dair açıklamalarda bulundu.

İsa Karakaş, emekli maaşlarıyla ilgili konuştu.

İsa Karakaş, emekli maaşlarıyla ilgili konuştu.

Seyyanen zam olma ihtimalini değerlendiren Karakaş, 'Bu kadar net konuşuyorum.' ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

'Ankara'dan ben kesin net bir şekilde konuşuyorum. Biliyorsunuz, tüm boyutlarıyla biz takip ediyoruz. Eski bir bürokrat olarak bunu takip ediyoruz. İhtimal; 2026 Ocak ayında 0. Çünkü ekonomi yönetimi yasaya göre ne kadar artacaksa sadece onu verin. Bu konuda ısrarlıyım, bu kadar net konuşuyorum.'

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak?

İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.5-19.5 arasında zam olabileceğini belirtti. Karakaş, şöyle devam etti:

“SSK Bağ-Kurlulara Ocak ayında gelecek olan zam yüzde 12 ile yüzde 13 arasında. Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam ise yüzde 18,5'la yüzde 19,5 arasında bir rakam, artı 1000 TL'lik toplu sözleşmeden gelecek olan seyyanen zam var. Ekstra seyyanen zam beklemiyoruz. 

Seyyanen zammı vermediğiniz takdirde emekli asla rahat edemez. 

Bugün itibarıyla hükümet seyyanen zam sözünü yerine getirmiş olsa en düşük emekli maaşı ne kadar olur biliyor musunuz? Yılbaşındaki oransal zamla birlikte SSK Bağ-Kur da olsa tarım sigortalısı da olsa 40 bin TL'nin altında hiçbir emeklinin maaşı olmayacak, memur emeklilerinin maaşı ise 50 bin TL'nin altında kalmayacaktı.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın