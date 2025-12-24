Asgari Ücretten Sonra Sıra Emekli Maaşlarına Geldi: İsa Karakaş “Net Konuşuyorum” Diyerek Açıkladı

İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.5-19.5 arasında zam olabileceğini belirtti. Karakaş, şöyle devam etti:

“SSK Bağ-Kurlulara Ocak ayında gelecek olan zam yüzde 12 ile yüzde 13 arasında. Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam ise yüzde 18,5'la yüzde 19,5 arasında bir rakam, artı 1000 TL'lik toplu sözleşmeden gelecek olan seyyanen zam var. Ekstra seyyanen zam beklemiyoruz.

Seyyanen zammı vermediğiniz takdirde emekli asla rahat edemez.

Bugün itibarıyla hükümet seyyanen zam sözünü yerine getirmiş olsa en düşük emekli maaşı ne kadar olur biliyor musunuz? Yılbaşındaki oransal zamla birlikte SSK Bağ-Kur da olsa tarım sigortalısı da olsa 40 bin TL'nin altında hiçbir emeklinin maaşı olmayacak, memur emeklilerinin maaşı ise 50 bin TL'nin altında kalmayacaktı.”